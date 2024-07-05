Ломтев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ломтев Никита
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ломтева) Александра
Мать ребёнка: Ломтева (Деменьтьева ?) Мария Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ломтев Василий
Мать ребёнка: Ломтева (Деменьтьева ?) Мария Николаева
Рождение ребёнка
04.02.1897
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ломтева (Деменьтьева ?) Мария Николаева
Рождение ребёнка
23.02.1899
Сын: Ломтев Михайл
Мать ребёнка: Ломтева (Деменьтьева ?) Мария Николаева
Рождение ребёнка
25.03.1902
Сын: Ломтев Михаил
Мать ребёнка: Ломтева (Деменьтьева ?) Мария Николаева
Смерть
Неизвестно