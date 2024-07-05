Ломтев Алексей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛомтев Алексей

Ломтев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1899 г.р.
1902 г.р.

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ломтев Никита

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ломтева) Александра

Мать ребёнка: Ломтева (Деменьтьева ?) Мария Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломтев Василий

Мать ребёнка: Ломтева (Деменьтьева ?) Мария Николаева

Рождение ребёнка
04.02.1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ломтева (Деменьтьева ?) Мария Николаева

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
23.02.1899

Сын: Ломтев Михайл

Мать ребёнка: Ломтева (Деменьтьева ?) Мария Николаева

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
25.03.1902

Сын: Ломтев Михаил

Мать ребёнка: Ломтева (Деменьтьева ?) Мария Николаева

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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