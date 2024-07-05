Ломтев Никита Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛомтев Никита

Ломтев Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломтев Герасим

Мать ребёнка: ?

Ермишь, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломтев Алексей

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломтев Иван

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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