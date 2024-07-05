Гасилина (Ломтева) Александра Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гасилина (Ломтева) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ломтев Герасим

Мать: Ломтева Пелагея Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гасилин Николай

Отец ребёнка: Гасилин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гасилина) Зинаида

Отец ребёнка: Гасилин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гасилин Сергей

Отец ребёнка: Гасилин Николай

Рождение ребёнка
22.04.1911

Сын: Гасилин Борис

Отец ребёнка: Гасилин Николай

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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