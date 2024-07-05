Гасилина (Ломтева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ломтев Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гасилин Николай
Отец ребёнка: Гасилин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гасилина) Зинаида
Отец ребёнка: Гасилин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гасилин Сергей
Отец ребёнка: Гасилин Николай
Рождение ребёнка
22.04.1911
Сын: Гасилин Борис
Отец ребёнка: Гасилин Николай
Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно