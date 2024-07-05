Ломтева Пелагея Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: Ломтев Герасим
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гасилина (Ломтева) Александра
Отец ребёнка: Ломтев Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ломтёва) Анна
Отец ребёнка: Ломтев Герасим
Рождение ребёнка
Между 1877 и 1878
Дочь: Варнавская (Ломтёва) Татьяна
Отец ребёнка: Ломтев Герасим
Смерть
Неизвестно