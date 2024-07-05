Ломтева Пелагея Афанасьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ломтева Пелагея Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AS
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Ломтев Герасим

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гасилина (Ломтева) Александра

Отец ребёнка: Ломтев Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ломтёва) Анна

Отец ребёнка: Ломтев Герасим

Рождение ребёнка
Между 1877 и 1878

Дочь: Варнавская (Ломтёва) Татьяна

Отец ребёнка: Ломтев Герасим

Смерть
Неизвестно

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