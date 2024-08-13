Сушков Никифор Тарасович
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Сушков Тарас Иванович
Мать: Сушкова Анна Макаровна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Сушкова (Власова) Ирина Гуровна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сушков Гаврила Никифорович
Мать ребёнка: Сушкова (Власова) Ирина Гуровна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Сушкова) Настасья Никифоровна
Мать ребёнка: Сушкова (Власова) Ирина Гуровна
Смерть
1789