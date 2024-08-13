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Сушков Никифор Тарасович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1755

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Сушков Тарас Иванович

Мать: Сушкова Анна Макаровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778

Сын: Сушков Мирон Никифорович

Мать ребёнка: Сушкова (Власова) Ирина Гуровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1781

Сын: Сушков Гаврила Никифорович

Мать ребёнка: Сушкова (Власова) Ирина Гуровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Сушкова) Настасья Никифоровна

Мать ребёнка: Сушкова (Власова) Ирина Гуровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1789
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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