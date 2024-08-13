Сушкова Анна Макаровна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Сушков Тарас Иванович
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Сушков Тарас Иванович
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Сушков Тарас Иванович
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Сушков Тарас Иванович
Смерть
1791