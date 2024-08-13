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Сушкова Анна Макаровна

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1733

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755

Сын: Сушков Никифор Тарасович

Отец ребёнка: Сушков Тарас Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1764

Сын: Сушков Конон Тарасович

Отец ребёнка: Сушков Тарас Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1770

Сын: Сушков Даниил Тарасович

Отец ребёнка: Сушков Тарас Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1773

Сын: Сушков Фадей Тарасович

Отец ребёнка: Сушков Тарас Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1791
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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