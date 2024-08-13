Сушков Тарас Иванович
Место рождения
Дата рождения1725
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Сушков Иван Афонасьевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Сушкова Анна Макаровна
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Сушкова Анна Макаровна
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Сушкова Анна Макаровна
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Сушкова Анна Макаровна