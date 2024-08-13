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Сушков Тарас Иванович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1725

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Сушков Иван Афонасьевич

Мать: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755

Сын: Сушков Никифор Тарасович

Мать ребёнка: Сушкова Анна Макаровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1764

Сын: Сушков Конон Тарасович

Мать ребёнка: Сушкова Анна Макаровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1770

Сын: Сушков Даниил Тарасович

Мать ребёнка: Сушкова Анна Макаровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1773

Сын: Сушков Фадей Тарасович

Мать ребёнка: Сушкова Анна Макаровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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