Сушков Гаврила Никифорович
Место рождения
Дата рождения1781
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Марина
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Марина
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Марина
Рождение ребёнка
1828
Сын: Сушков Никанор Гаврилович
Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Марина
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Марина