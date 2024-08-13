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Сушков Гаврила Никифорович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1781

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Сушков Никифор Тарасович

Мать: Сушкова (Власова) Ирина Гуровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817

Сын: Сушков Родион Гаврилович

Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Марина

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1820

Сын: Сушков Ларион Гаврилович

Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Марина

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1822

Сын: Сушков Лука Гаврилович

Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Марина

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Сушков Никанор Гаврилович

Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Марина

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Сушков Анисим Гаврилович

Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Марина

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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