Сушкова (Власова) Ирина Гуровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Власов Гур Фетисович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Сушков Никифор Тарасович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сушков Гаврила Никифорович
Отец ребёнка: Сушков Никифор Тарасович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Сушкова) Настасья Никифоровна
Отец ребёнка: Сушков Никифор Тарасович