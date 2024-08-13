Сушкова (Власова) Ирина Гуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСушкова (Власова) Ирина Гуровна

Сушкова (Власова) Ирина Гуровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Власов Гур Фетисович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778

Сын: Сушков Мирон Никифорович

Отец ребёнка: Сушков Никифор Тарасович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1781

Сын: Сушков Гаврила Никифорович

Отец ребёнка: Сушков Никифор Тарасович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Сушкова) Настасья Никифоровна

Отец ребёнка: Сушков Никифор Тарасович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.