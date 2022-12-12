Пашков Дмитрий Павлович
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Пашков Павел Степанович
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Пашкова Ненила Никитична
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Пашкова Ненила Никитична
Рождение ребёнка
1762
Сын: Пашков Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Пашкова Ненила Никитична
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Пашкова Ненила Никитична
Место жительства
С 1787
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пашкова Ненила Никитична
Смерть
1788