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Пашков Дмитрий Павлович

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Место рождения

Саловка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Пашков Павел Степанович

Мать: Пашкова Ульяна Гавриловна

Саловка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Пашков Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Пашкова Ненила Никитична

Саловка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Пашков Семен Дмитриевич

Мать ребёнка: Пашкова Ненила Никитична

Саловка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Пашков Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: Пашкова Ненила Никитична

Саловка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Пашков Федот Дмитриевич

Мать ребёнка: Пашкова Ненила Никитична

Саловка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
С 1787
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пашкова Ненила Никитична

Смерть
1788
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
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