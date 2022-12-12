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Пашкова Ненила Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Пашков Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Пашков Дмитрий Павлович

Саловка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Пашков Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Пашков Дмитрий Павлович

Саловка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Пашков Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Пашков Дмитрий Павлович

Саловка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Пашков Федот Дмитриевич

Отец ребёнка: Пашков Дмитрий Павлович

Саловка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
С 1787
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашков Дмитрий Павлович

Смерть
1788
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
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