Пашкова Ненила Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти1788
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Пашков Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Пашков Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Пашков Тимофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Пашков Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Пашков Дмитрий Павлович
Место жительства
С 1787
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1788