Пашков Федот Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Пашков Дмитрий Павлович
Мать: Пашкова Ненила Никитична
Место жительства
С 1789
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Пашкова Фекла Николаевна
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Пашкова Фекла Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пашкова Фекла Николаевна
Смерть
Неизвестно