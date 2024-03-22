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Пашков Федот Дмитриевич

Место рождения

Саловка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Пашков Дмитрий Павлович

Мать: Пашкова Ненила Никитична

Саловка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
С 1789
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Пашков Савелий Федотович

Мать ребёнка: Пашкова Фекла Николаевна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Пашков Кирилл Федотович

Мать ребёнка: Пашкова Фекла Николаевна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пашкова Фекла Николаевна

Смерть
Неизвестно
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