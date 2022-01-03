Пашков Павел Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: Пашков Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Пашкова Анна Павловна
Мать ребёнка: Пашкова Ульяна Гавриловна
Место жительства
1719
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: Пашкова Ульяна Гавриловна
Смерть
Неизвестно