Пашков Павел Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашков Павел Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Пашков Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пашкова Ульяна Гавриловна

Рождение ребёнка
1715

Дочь: Пашкова Анна Павловна

Мать ребёнка: Пашкова Ульяна Гавриловна

Место жительства
1719
Саловка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Пашков Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Пашкова Ульяна Гавриловна

Саловка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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