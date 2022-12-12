Пашкова Ульяна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашкова Ульяна Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Гаврила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Дочь: Пашкова Анна Павловна

Отец ребёнка: Пашков Павел Степанович

Рождение ребёнка
1737

Сын: Пашков Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Пашков Павел Степанович

Саловка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашков Павел Степанович

Смерть
Неизвестно
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