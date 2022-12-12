Пашкова Ульяна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Пашкова Анна Павловна
Отец ребёнка: Пашков Павел Степанович
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Пашков Павел Степанович
Саловка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно