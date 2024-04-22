Пищик (Лакоза (Зеньченко)) Мария Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти23.09.1943
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Лакоза Игнатий Петрович
Мать: Лакоза София Феодосьевна
Бракосочетание
16.01.1885
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1890
Отец ребёнка: Пищик Прокофий Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.07.1893
Дочь: Здоровец Анна Прокофьевна
Отец ребёнка: Пищик Прокофий Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.10.1896
Дочь: Грибач Пелагея Прокофьевна
Отец ребёнка: Пищик Прокофий Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.06.1899
Сын: Пищик Георгий Прокофьевич
Отец ребёнка: Пищик Прокофий Андреевич
Рождение ребёнка
23.05.1902
Дочь: Евфросиния Прокофьевна
Отец ребёнка: Пищик Прокофий Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.09.1904
Отец ребёнка: Пищик Прокофий Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.10.1906
Дочь: Белаш Параскева Прокофьевна
Отец ребёнка: Пищик Прокофий Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.09.1943