Пищик (Лакоза (Зеньченко)) Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищик (Лакоза (Зеньченко)) Мария Игнатьевна

Место рождения

Дробышев, Чернігівська область

Дата рождения

1862

Дата смерти

23.09.1943

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Лакоза Игнатий Петрович

Мать: Лакоза София Феодосьевна

Дробышев, Чернігівська область
Бракосочетание
16.01.1885

Муж: Пищик Прокофий Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1890

Сын: Пищик Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Пищик Прокофий Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.07.1893

Дочь: Здоровец Анна Прокофьевна

Отец ребёнка: Пищик Прокофий Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.10.1896

Дочь: Грибач Пелагея Прокофьевна

Отец ребёнка: Пищик Прокофий Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.06.1899

Сын: Пищик Георгий Прокофьевич

Отец ребёнка: Пищик Прокофий Андреевич

Рождение ребёнка
23.05.1902

Дочь: Евфросиния Прокофьевна

Отец ребёнка: Пищик Прокофий Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.09.1904

Сын: Пищик Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Пищик Прокофий Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.10.1906

Дочь: Белаш Параскева Прокофьевна

Отец ребёнка: Пищик Прокофий Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Сумська область
Смерть
23.09.1943
Ивот, Сумська область
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