Пищик Георгий Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1899
Дата смерти10.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1899
Отец: Пищик Прокофий Андреевич
Мать: Пищик Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
31.05.1919
Сын: Пищик Федор Егорович
Мать ребёнка: Пищик Анна Кондратьевна
Рождение ребёнка
02.03.1922
Мать ребёнка: Пищик Анна Кондратьевна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Пищик Анна Кондратьевна
Рождение ребёнка
09.10.1925
Сын: Пищик Иван Егорович
Мать ребёнка: Пищик Анна Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пищик Анна Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пищик Анна Кондратьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.03.1943