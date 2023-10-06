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Пищик Георгий Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1899

Дата смерти

10.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1899

Отец: Пищик Прокофий Андреевич

Мать: Пищик Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
31.05.1919

Сын: Пищик Федор Егорович

Мать ребёнка: Пищик Анна Кондратьевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
02.03.1922

Сын: Пищик Михаил Егорович

Мать ребёнка: Пищик Анна Кондратьевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Пищик Василий Егорович

Мать ребёнка: Пищик Анна Кондратьевна

Рождение ребёнка
09.10.1925

Сын: Пищик Иван Егорович

Мать ребёнка: Пищик Анна Кондратьевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пищик Анна Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пищик Анна Кондратьевна

Место жительства
Неизвестно
Ивот, Сумська область
Смерть
10.03.1943
Ивот, Сумська область
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