Пищик Федор Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПищик Федор Егорович

Пищик Федор Егорович

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

31.05.1919

Дата смерти

31.08.1997

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1919

Отец: Пищик Георгий Прокофьевич

Мать: Пищик Анна Кондратьевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
14.04.1939

Дочь: Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Пищик Мария Карповна

Рождение ребёнка
24.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пищик Мария Карповна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
04.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пищик Мария Карповна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
15.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пищик Мария Карповна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
06.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пищик Мария Карповна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пищик Мария Карповна

Место жительства
Неизвестно
Ивот, Сумська область
Смерть
31.08.1997
Ивот, Сумська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close