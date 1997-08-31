Пищик Федор Егорович
Место рождения
Дата рождения31.05.1919
Дата смерти31.08.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1919
Отец: Пищик Георгий Прокофьевич
Мать: Пищик Анна Кондратьевна
Рождение ребёнка
14.04.1939
Дочь: Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Пищик Мария Карповна
Рождение ребёнка
24.08.1948
Рождение ребёнка
04.10.1950
Рождение ребёнка
15.03.1953
Рождение ребёнка
06.02.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пищик Мария Карповна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.08.1997