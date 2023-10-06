Пищик (Гоголь) Анна Кондратьевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения01.12.1896
Дата смерти28.08.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1896
Отец: Гоголь Кондрат Адрианович
Мать: Гоголь Марфа Степановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.05.1919
Сын: Пищик Федор Егорович
Отец ребёнка: Пищик Георгий Прокофьевич
Рождение ребёнка
02.03.1922
Отец ребёнка: Пищик Георгий Прокофьевич
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Пищик Георгий Прокофьевич
Рождение ребёнка
09.10.1925
Сын: Пищик Иван Егорович
Отец ребёнка: Пищик Георгий Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пищик Георгий Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.08.1973