Пищик (Гоголь) Анна Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищик (Гоголь) Анна Кондратьевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.12.1896

Дата смерти

28.08.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1896

Отец: Гоголь Кондрат Адрианович

Мать: Гоголь Марфа Степановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.05.1919

Сын: Пищик Федор Егорович

Отец ребёнка: Пищик Георгий Прокофьевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
02.03.1922

Сын: Пищик Михаил Егорович

Отец ребёнка: Пищик Георгий Прокофьевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Пищик Василий Егорович

Отец ребёнка: Пищик Георгий Прокофьевич

Рождение ребёнка
09.10.1925

Сын: Пищик Иван Егорович

Отец ребёнка: Пищик Георгий Прокофьевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пищик Георгий Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пищик Георгий Прокофьевич

Место жительства
Неизвестно
Шостка, Сумська область
Смерть
28.08.1973
Шостка, Сумська область
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