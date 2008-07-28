Пищик Михаил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищик Михаил Егорович

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

02.03.1922

Дата смерти

28.07.2008

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1920 г.р.

Дети

1946 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1922

Отец: Пищик Георгий Прокофьевич

Мать: Пищик Анна Кондратьевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
19.12.1946

Сын: Пищик Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Пищик Зинаида Карповна

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
08.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пищик Зинаида Карповна

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пищик Зинаида Карповна

Место жительства
Неизвестно
Ивот, Сумська область
Смерть
28.07.2008
Шостка, Сумська область
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