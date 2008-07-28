Пищик Михаил Егорович
Место рождения
Дата рождения02.03.1922
Дата смерти28.07.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1922
Отец: Пищик Георгий Прокофьевич
Мать: Пищик Анна Кондратьевна
Рождение ребёнка
19.12.1946
Сын: Пищик Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Пищик Зинаида Карповна
Рождение ребёнка
08.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пищик Зинаида Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пищик Зинаида Карповна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.07.2008
Шостка, Сумська область