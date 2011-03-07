Пищик Зинаида Карповна
Место рождения
Дата рождения11.10.1920
Дата смерти07.03.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1946
Сын: Пищик Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Пищик Михаил Егорович
Рождение ребёнка
08.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пищик Михаил Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шостка, Сумська область
Смерть
07.03.2011
Харьков, Харківська область