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Пищик Зинаида Карповна

Место рождения

Воздвиженка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.10.1920

Дата смерти

07.03.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Воздвиженка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.12.1946

Сын: Пищик Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Пищик Михаил Егорович

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
08.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пищик Михаил Егорович

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пищик Михаил Егорович

Место жительства
Неизвестно
Шостка, Сумська область
Смерть
07.03.2011
Харьков, Харківська область
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