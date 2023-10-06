Гоголь (Евменова) Марфа Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.07.1879
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1880
Сын: Гоголь Андрей Кондратьевич
Отец ребёнка: Гоголь Кондрат Адрианович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1883
Сын: Гоголь Михей Кондратьевич
Отец ребёнка: Гоголь Кондрат Адрианович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.11.1886
Дочь: Александра Кондратьевна
Отец ребёнка: Гоголь Кондрат Адрианович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1889
Дочь: Ксения Кондратьевна
Отец ребёнка: Гоголь Кондрат Адрианович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.10.1890
Сын: Гоголь Дмитрий Кондратьевич
Отец ребёнка: Гоголь Кондрат Адрианович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.02.1894
Дочь: Евдокия Кондратьевна
Отец ребёнка: Гоголь Кондрат Адрианович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.12.1896
Дочь: Пищик Анна Кондратьевна
Отец ребёнка: Гоголь Кондрат Адрианович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно