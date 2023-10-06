Гоголь (Евменова) Марфа Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголь (Евменова) Марфа Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.07.1879

Муж: Гоголь Кондрат Адрианович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1880

Сын: Гоголь Андрей Кондратьевич

Отец ребёнка: Гоголь Кондрат Адрианович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1883

Сын: Гоголь Михей Кондратьевич

Отец ребёнка: Гоголь Кондрат Адрианович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.11.1886

Дочь: Александра Кондратьевна

Отец ребёнка: Гоголь Кондрат Адрианович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1889

Дочь: Ксения Кондратьевна

Отец ребёнка: Гоголь Кондрат Адрианович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.10.1890

Сын: Гоголь Дмитрий Кондратьевич

Отец ребёнка: Гоголь Кондрат Адрианович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.02.1894

Дочь: Евдокия Кондратьевна

Отец ребёнка: Гоголь Кондрат Адрианович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.12.1896

Дочь: Пищик Анна Кондратьевна

Отец ребёнка: Гоголь Кондрат Адрианович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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