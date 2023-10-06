(Гоголь) Ксения Кондратьевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения19.01.1889
Дата смерти19.01.1889
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1889
Отец: Гоголь Кондрат Адрианович
Мать: Гоголь Марфа Степановна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
19.01.1889
Харьковская губерния, Российская империя