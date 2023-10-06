(Гоголь) Евдокия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гоголь) Евдокия Кондратьевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

17.02.1894

Дата смерти

23.12.1895

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1894

Отец: Гоголь Кондрат Адрианович

Мать: Гоголь Марфа Степановна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
23.12.1895
Харьковская губерния, Российская империя
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