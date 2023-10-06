Гоголь Дмитрий Кондратьевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения25.10.1890
Дата смерти18.12.1895
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1890
Отец: Гоголь Кондрат Адрианович
Мать: Гоголь Марфа Степановна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
18.12.1895
Харьковская губерния, Российская империя