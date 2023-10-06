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Гоголь Дмитрий Кондратьевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

25.10.1890

Дата смерти

18.12.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1890

Отец: Гоголь Кондрат Адрианович

Мать: Гоголь Марфа Степановна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
18.12.1895
Харьковская губерния, Российская империя
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