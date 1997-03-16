Пищик (Бондарь) Мария Карповна
Место рожденияХарьковская область, ст. Коломак, посёлок Василенково.
Дата рождения20.08.1911
Дата смерти16.03.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1911
Харьковская область, ст. Коломак, посёлок Василенково.
Рождение ребёнка
14.04.1939
Дочь: Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Пищик Федор Егорович
Рождение ребёнка
24.08.1948
Рождение ребёнка
04.10.1950
Рождение ребёнка
15.03.1953
Рождение ребёнка
06.02.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пищик Федор Егорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.03.1997