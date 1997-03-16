Пищик (Бондарь) Мария Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищик (Бондарь) Мария Карповна

Место рождения

Харьковская область, ст. Коломак, посёлок Василенково.

Дата рождения

20.08.1911

Дата смерти

16.03.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

1939 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьковская область, ст. Коломак, посёлок Василенково.
Рождение ребёнка
14.04.1939

Дочь: Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Пищик Федор Егорович

Рождение ребёнка
24.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пищик Федор Егорович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
04.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пищик Федор Егорович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
15.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пищик Федор Егорович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
06.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пищик Федор Егорович

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пищик Федор Егорович

Место жительства
Неизвестно
Ивот, Сумська область
Смерть
16.03.1997
Ивот, Сумська область
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