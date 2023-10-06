Здоровец (Пищик) Анна Прокофьевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения17.07.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1893
Отец: Пищик Прокофий Андреевич
Мать: Пищик Мария Игнатьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.05.1913
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1914
Сын: Здоровец Григорий Федорович
Отец ребёнка: Здоровец Федор Дмитриевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1917
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Здоровец Федор Дмитриевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.07.1919
Сын: Здоровец Владимир Федорович
Отец ребёнка: Здоровец Федор Дмитриевич
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно