Здоровец (Пищик) Анна Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Здоровец (Пищик) Анна Прокофьевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

17.07.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1893

Отец: Пищик Прокофий Андреевич

Мать: Пищик Мария Игнатьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.05.1913

Муж: Здоровец Федор Дмитриевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1914

Сын: Здоровец Григорий Федорович

Отец ребёнка: Здоровец Федор Дмитриевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1917

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Здоровец Федор Дмитриевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.07.1919

Сын: Здоровец Владимир Федорович

Отец ребёнка: Здоровец Федор Дмитриевич

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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