Здоровец Федор Дмитриевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения04.06.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1885
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.05.1913
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1914
Сын: Здоровец Григорий Федорович
Мать ребёнка: Здоровец Анна Прокофьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1917
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Здоровец Анна Прокофьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.07.1919
Сын: Здоровец Владимир Федорович
Мать ребёнка: Здоровец Анна Прокофьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно