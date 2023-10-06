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Здоровец Федор Дмитриевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

04.06.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1885

Отец: Здоровец Дмитрий Маркович

Мать: Здоровец Евфимия Федоровна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.05.1913

Жена: Здоровец Анна Прокофьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1914

Сын: Здоровец Григорий Федорович

Мать ребёнка: Здоровец Анна Прокофьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1917

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Здоровец Анна Прокофьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.07.1919

Сын: Здоровец Владимир Федорович

Мать ребёнка: Здоровец Анна Прокофьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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