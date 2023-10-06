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Здоровец Дмитрий Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1881

Жена: Здоровец Евфимия Федоровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.01.1882

Сын: Здоровец Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Здоровец Евфимия Федоровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.06.1885

Сын: Здоровец Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Здоровец Евфимия Федоровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.04.1889

Сын: Здоровец Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Здоровец Евфимия Федоровна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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