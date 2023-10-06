Здоровец (Карпенко) Евфимия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Здоровец (Карпенко) Евфимия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1881

Муж: Здоровец Дмитрий Маркович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.01.1882

Сын: Здоровец Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Здоровец Дмитрий Маркович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.06.1885

Сын: Здоровец Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Здоровец Дмитрий Маркович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.04.1889

Сын: Здоровец Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Здоровец Дмитрий Маркович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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