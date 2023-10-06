Здоровец (Карпенко) Евфимия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1881
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.01.1882
Сын: Здоровец Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Здоровец Дмитрий Маркович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.06.1885
Сын: Здоровец Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Здоровец Дмитрий Маркович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.04.1889
Сын: Здоровец Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Здоровец Дмитрий Маркович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно