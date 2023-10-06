(Пищик) Евфросиния Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Пищик) Евфросиния Прокофьевна

(Пищик) Евфросиния Прокофьевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

23.05.1902

Дата смерти

21.06.1903

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1902

Отец: Пищик Прокофий Андреевич

Мать: Пищик Мария Игнатьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
21.06.1903
Харьковская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close