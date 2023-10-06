Грибач (Пищик) Пелагея Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибач (Пищик) Пелагея Прокофьевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

03.10.1896

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1896

Отец: Пищик Прокофий Андреевич

Мать: Пищик Мария Игнатьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1985
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