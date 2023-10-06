Грибач (Пищик) Пелагея Прокофьевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения03.10.1896
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1896
Отец: Пищик Прокофий Андреевич
Мать: Пищик Мария Игнатьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Смерть
1985