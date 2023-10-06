Белаш (Пищик) Параскева Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белаш (Пищик) Параскева Прокофьевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

09.10.1906

Дата смерти

12.10.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1906

Отец: Пищик Прокофий Андреевич

Мать: Пищик Мария Игнатьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белаш Виктор

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Красичка, Сумська область
Смерть
12.10.1989
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