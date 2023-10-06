Белаш (Пищик) Параскева Прокофьевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения09.10.1906
Дата смерти12.10.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1906
Отец: Пищик Прокофий Андреевич
Мать: Пищик Мария Игнатьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белаш Виктор
Место жительства
Неизвестно
Красичка, Сумська область
Смерть
12.10.1989