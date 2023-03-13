Деулина (Резанова) Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти12.02.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Резановъ Семенъ
Мать: Резанова Марья Матвеева
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Иевлева Татьяна
Отец ребёнка: Деулинъ Максимъ
Рождение ребёнка
27.05.1914
Дочь: Ивлева Федосья
Отец ребёнка: Деулинъ Максимъ
Рождение ребёнка
1920
Сын: Деулин Григорий
Отец ребёнка: Деулинъ Максимъ
Рождение ребёнка
1924
Сын: Деулинъ Иванъ
Отец ребёнка: Деулинъ Максимъ
Рождение ребёнка
1926
Сын: Деулинъ Василий
Отец ребёнка: Деулинъ Максимъ
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Деулинъ Максимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Деулинъ Максимъ
Смерть
12.02.1933