Деулина (Резанова) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деулина (Резанова) Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

12.02.1933

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Резановъ Семенъ

Мать: Резанова Марья Матвеева

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Иевлева Татьяна

Отец ребёнка: Деулинъ Максимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1914

Дочь: Ивлева Федосья

Отец ребёнка: Деулинъ Максимъ

Рождение ребёнка
1920

Сын: Деулин Григорий

Отец ребёнка: Деулинъ Максимъ

Рождение ребёнка
1924

Сын: Деулинъ Иванъ

Отец ребёнка: Деулинъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1926

Сын: Деулинъ Василий

Отец ребёнка: Деулинъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Деулинъ Максимъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деулинъ Максимъ

Смерть
12.02.1933
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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