Резанова (Кирилова$19) Марья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резанова (Кирилова$19) Марья Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Бычковъ Матвей

Мать: Бычкова Агриппина

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Деулина Анисья

Отец ребёнка: Резановъ Семенъ

Рождение ребёнка
26.03.1891

Сын: Резановъ Георгий

Отец ребёнка: Резановъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1894

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Резановъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1896

Сын: Резановъ Тихонъ

Отец ребёнка: Резановъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1899

Сын: Резановъ Василий

Отец ребёнка: Резановъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резановъ Семенъ

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