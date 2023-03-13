Резанова (Кирилова$19) Марья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Бычковъ Матвей
Мать: Бычкова Агриппина
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Деулина Анисья
Отец ребёнка: Резановъ Семенъ
Рождение ребёнка
26.03.1891
Сын: Резановъ Георгий
Отец ребёнка: Резановъ Семенъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1894
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Резановъ Семенъ
Рождение ребёнка
12.06.1896
Сын: Резановъ Тихонъ
Отец ребёнка: Резановъ Семенъ
Рождение ребёнка
03.04.1899
Сын: Резановъ Василий
Отец ребёнка: Резановъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Резановъ Семенъ