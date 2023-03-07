Резановъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения19.07.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1862
Отец: Резановъ Дмитрій
Мать: Резанова Евдокія
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Деулина Анисья
Мать ребёнка: Резанова Марья Матвеева
Рождение ребёнка
26.03.1891
Сын: Резановъ Георгий
Мать ребёнка: Резанова Марья Матвеева
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1894
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Резанова Марья Матвеева
Рождение ребёнка
12.06.1896
Сын: Резановъ Тихонъ
Мать ребёнка: Резанова Марья Матвеева
Рождение ребёнка
03.04.1899
Сын: Резановъ Василий
Мать ребёнка: Резанова Марья Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Резанова Марья Матвеева