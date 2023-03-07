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Резановъ Семенъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.07.1862

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1862

Отец: Резановъ Дмитрій

Мать: Резанова Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Деулина Анисья

Мать ребёнка: Резанова Марья Матвеева

Рождение ребёнка
26.03.1891

Сын: Резановъ Георгий

Мать ребёнка: Резанова Марья Матвеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1894

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Резанова Марья Матвеева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1896

Сын: Резановъ Тихонъ

Мать ребёнка: Резанова Марья Матвеева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1899

Сын: Резановъ Василий

Мать ребёнка: Резанова Марья Матвеева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резанова Марья Матвеева

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