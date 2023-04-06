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Бычковъ Матвей

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.11.1841

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1841

Отец: Бычковъ Иванъ

Мать: Бычкова Хавронья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Резанова Марья Матвеева

Мать ребёнка: Бычкова Агриппина

Бракосочетание
08.07.1863

Жена: Бычкова Агриппина

Рождение ребёнка
1867

Сын: Бычковъ Никита

Мать ребёнка: Бычкова Агриппина

Рождение ребёнка
1871

Сын: Бычковъ Петръ

Мать ребёнка: Бычкова Агриппина

Рождение ребёнка
01.05.1883

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Бычкова Агриппина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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