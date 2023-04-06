Бычковъ Матвей
Место рождения
Дата рождения14.11.1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1841
Отец: Бычковъ Иванъ
Мать: Бычкова Хавронья
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Резанова Марья Матвеева
Мать ребёнка: Бычкова Агриппина
Бракосочетание
08.07.1863
Жена: Бычкова Агриппина
Рождение ребёнка
1867
Сын: Бычковъ Никита
Мать ребёнка: Бычкова Агриппина
Рождение ребёнка
1871
Сын: Бычковъ Петръ
Мать ребёнка: Бычкова Агриппина
Рождение ребёнка
01.05.1883
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Бычкова Агриппина
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан