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Бычковъ Петръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Бычковъ Матвей

Мать: Бычкова (Юскова) Агриппина

Бракосочетание
18.02.1891

Жена: Бычкова (Иевлева) Наталія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1892

Сын: Бычковъ Егоръ

Мать ребёнка: Бычкова (Иевлева) Наталія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.02.1897

Дочь: (Бычкова) Евдокия

Мать ребёнка: Бычкова (Иевлева) Наталія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1899

Дочь: (Бычкова) Акулина

Мать ребёнка: Бычкова (Иевлева) Наталія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1904

Дочь: (Бычкова) Анна

Мать ребёнка: Бычкова (Иевлева) Наталія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Бычкова) Александра

Мать ребёнка: Бычкова (Иевлева) Наталія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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