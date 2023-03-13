Бычковъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Бычковъ Матвей
Бракосочетание
18.02.1891
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1892
Сын: Бычковъ Егоръ
Мать ребёнка: Бычкова (Иевлева) Наталія
Рождение ребёнка
19.02.1897
Дочь: (Бычкова) Евдокия
Мать ребёнка: Бычкова (Иевлева) Наталія
Рождение ребёнка
01.04.1899
Дочь: (Бычкова) Акулина
Мать ребёнка: Бычкова (Иевлева) Наталія
Рождение ребёнка
13.07.1904
Дочь: (Бычкова) Анна
Мать ребёнка: Бычкова (Иевлева) Наталія
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Бычкова) Александра
Мать ребёнка: Бычкова (Иевлева) Наталія