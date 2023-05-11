Бычкова (Иевлева) Наталія
Место рождения
Дата рождения24.08.1873
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1873
Отец: Иевлевъ Артемій
Мать: Иевлева Евдокія
Бракосочетание
18.02.1891
Муж: Бычковъ Петръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1892
Сын: Бычковъ Егоръ
Отец ребёнка: Бычковъ Петръ
Рождение ребёнка
19.02.1897
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Бычковъ Петръ
Рождение ребёнка
01.04.1899
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Бычковъ Петръ
Рождение ребёнка
13.07.1904
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Бычковъ Петръ
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Бычковъ Петръ
Смерть
1955