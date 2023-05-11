Бычкова (Иевлева) Наталія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова (Иевлева) Наталія

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.08.1873

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1873

Отец: Иевлевъ Артемій

Мать: Иевлева Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
18.02.1891

Муж: Бычковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1892

Сын: Бычковъ Егоръ

Отец ребёнка: Бычковъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.02.1897

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Бычковъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1899

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Бычковъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1904

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Бычковъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Бычковъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1955
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