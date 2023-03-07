Иевлева (Деулина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлева (Деулина) Татьяна

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1909

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Деулинъ Максимъ

Мать: Деулина Анисья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1934

Сын: Ивлев Иван

Отец ребёнка: Иевлевъ Александръ

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Иевлевъ Александръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1940

Сын: Ивлев Василий

Отец ребёнка: Иевлевъ Александръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иевлевъ Александръ

Смерть
1968
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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