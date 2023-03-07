Иевлева (Деулина) Татьяна
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Деулинъ Максимъ
Мать: Деулина Анисья
Рождение ребёнка
1934
Сын: Ивлев Иван
Отец ребёнка: Иевлевъ Александръ
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Иевлевъ Александръ
Рождение ребёнка
1940
Сын: Ивлев Василий
Отец ребёнка: Иевлевъ Александръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иевлевъ Александръ
Смерть
1968