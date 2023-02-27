Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Около 1760 г.р.

Жена

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Иван Иванович

Мать: Степанида

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Коротков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Гликерия Степановна

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Арсений Алексеевич

Мать ребёнка: Гликерия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Степановна

Место жительства
Неизвестно
Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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