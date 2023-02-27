Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Иван Иванович
Мать: Степанида
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Коротков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Гликерия Степановна
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Арсений Алексеевич
Мать ребёнка: Гликерия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Степановна
Место жительства
Неизвестно
Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно