Коротков Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротков Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Около 1863

Пол

Мужской

Отец

Около 1785 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Дети

Около 1834 г.р.
Около 1854 г.р.
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Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Алексей Иванович

Мать: Гликерия Степановна

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Коротков Евгений Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Коротков Константин Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Около 1863
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