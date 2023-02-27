Коротков Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиОколо 1863
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Алексей Иванович
Мать: Гликерия Степановна
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Коротков Евгений Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Коротков Константин Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Около 1863