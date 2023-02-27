Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Около 1785 г.р.
Около 1787 г.р.
Около 1802 г.р.

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ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Алексей Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Агрипена Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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