Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Алексей Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Агрипена Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Смерть
Неизвестно