Гликерия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Коротков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Арсений Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно