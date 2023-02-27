Гликерия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Коротков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Арсений Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно

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