Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Около 1819

Пол

Мужской

Отец

Около 1712 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Жена

Около 1760 г.р.

Дети

Около 1785 г.р.
Около 1787 г.р.
Около 1802 г.р.

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Иван Алексеевич

Мать: Марфа Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Алексей Иванович

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Агрипена Ивановна

Мать ребёнка: Степанида

Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида

Место жительства
Неизвестно
Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Около 1819
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