Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиОколо 1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Иван Алексеевич
Мать: Марфа Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Алексей Иванович
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Агрипена Ивановна
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1819