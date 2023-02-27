Марфа Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1712 г.р.

Дети

1744 г.р.
Около 1750 г.р.
Около 1754 г.р.
Около 1760 г.р.

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Андрей Иванович

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Матвей Иванович

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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