Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиДо 1790
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Кузьминична
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Марфа Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Андрей Иванович
Мать ребёнка: Марфа Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Матвей Иванович
Мать ребёнка: Марфа Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Марфа Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Параскева Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Яков Иванович
Мать ребёнка: Параскева Даниловна
Смерть
До 1790