Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

До 1790

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Около 1722 г.р.
Около 1740 г.р.

Дети

1744 г.р.
Около 1750 г.р.
Около 1754 г.р.
Около 1760 г.р.
Около 1770 г.р.
Около 1785 г.р.

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Кузьминична

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Марфа Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Андрей Иванович

Мать ребёнка: Марфа Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Матвей Иванович

Мать ребёнка: Марфа Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Марфа Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Параскева Даниловна

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Яков Иванович

Мать ребёнка: Параскева Даниловна

Смерть
До 1790

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