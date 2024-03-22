Щербакова (Тарасова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1832
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Тарасовъ Федоръ
Мать: Тарасова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анисія
Отец ребёнка: Щербаковъ Даніилъ
Рождение ребёнка
1859
Сын: Щербаковъ Федоръ
Отец ребёнка: Щербаковъ Даніилъ
Рождение ребёнка
1860
Сын: Щербаковъ Семенъ
Отец ребёнка: Щербаковъ Даніилъ
Рождение ребёнка
20.11.1876
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Щербаковъ Даніилъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаковъ Иванъ
Отец ребёнка: Щербаковъ Даніилъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Щербаковъ Даніилъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаковъ Левъ
Отец ребёнка: Щербаковъ Даніилъ