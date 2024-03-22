Щербакова (Тарасова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербакова (Тарасова) Авдотья

Щербакова (Тарасова) Авдотья

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1832

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Тарасовъ Федоръ

Мать: Тарасова Авдотья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анисія

Отец ребёнка: Щербаковъ Даніилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Щербаковъ Федоръ

Отец ребёнка: Щербаковъ Даніилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Сын: Щербаковъ Семенъ

Отец ребёнка: Щербаковъ Даніилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1876

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Щербаковъ Даніилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаковъ Иванъ

Отец ребёнка: Щербаковъ Даніилъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Щербаковъ Даніилъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаковъ Левъ

Отец ребёнка: Щербаковъ Даніилъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close