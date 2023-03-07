Тарасовъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Тарасовъ Иванъ
Мать: Тарасова Прасковья
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Тарасова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Щербакова Авдотья
Мать ребёнка: Тарасова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Тарасовъ Яковъ
Мать ребёнка: Тарасова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Тарасовъ Матвей
Мать ребёнка: Тарасова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Лазарева Дарія
Мать ребёнка: Тарасова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Башкурова Ефимія
Мать ребёнка: Тарасова Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Авдотья Иванова