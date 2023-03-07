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Тарасовъ Федоръ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1809

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Тарасовъ Иванъ

Мать: Тарасова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Тарасова Авдотья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Щербакова Авдотья

Мать ребёнка: Тарасова Авдотья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Тарасовъ Яковъ

Мать ребёнка: Тарасова Авдотья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Сын: Тарасовъ Матвей

Мать ребёнка: Тарасова Авдотья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Лазарева Дарія

Мать ребёнка: Тарасова Авдотья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Башкурова Ефимія

Мать ребёнка: Тарасова Авдотья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Авдотья Иванова

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