Тарасова Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Тарасовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Щербакова Авдотья
Отец ребёнка: Тарасовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1837
Сын: Тарасовъ Яковъ
Отец ребёнка: Тарасовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1847
Сын: Тарасовъ Матвей
Отец ребёнка: Тарасовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Лазарева Дарія
Отец ребёнка: Тарасовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Башкурова Ефимія
Отец ребёнка: Тарасовъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасовъ Федоръ