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Тарасова Авдотья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Тарасовъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Щербакова Авдотья

Отец ребёнка: Тарасовъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Тарасовъ Яковъ

Отец ребёнка: Тарасовъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Сын: Тарасовъ Матвей

Отец ребёнка: Тарасовъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Лазарева Дарія

Отец ребёнка: Тарасовъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Башкурова Ефимія

Отец ребёнка: Тарасовъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасовъ Федоръ

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