Тарасовъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Тарасовъ Федоръ
Мать: Тарасова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Передѣльскова Мавра
Мать ребёнка: Тарасова Анастасія
Рождение ребёнка
29.09.1861
Сын: Тарасовъ Григорій
Мать ребёнка: Тарасова Анастасія
Рождение ребёнка
02.07.1869
Дочь: Марѳа
Мать ребёнка: Тарасова Анастасія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Тарасова Анастасія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасовъ Василій
Мать ребёнка: Тарасова Анастасія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Анастасія