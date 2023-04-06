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Тарасовъ Яковъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1837

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Тарасовъ Федоръ

Мать: Тарасова Авдотья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Передѣльскова Мавра

Мать ребёнка: Тарасова Анастасія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1861

Сын: Тарасовъ Григорій

Мать ребёнка: Тарасова Анастасія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1869

Дочь: Марѳа

Мать ребёнка: Тарасова Анастасія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Тарасова Анастасія

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасовъ Василій

Мать ребёнка: Тарасова Анастасія

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Анастасія

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